Giovani e forti: l’Atalanta vola sulle ali dell’entusiasmo (e della lungimiranza) (Di sabato 24 settembre 2022) l’Atalanta resiste in vetta alla classifica di Serie A (anche se condivisa con il Napoli, ma dettagli) grazie alla storica vittoria all’Olimpico contro la Roma, dove Gasperini ancora una volta ha dimostrato di avere un gruppo di gladiatori, ma soprattutto di Giovani virgulti pronti ad esplodere, come ormai consuetudine sotto la sua guida. GIORGIO SCALVINI, IL CALCIATORE MODERNO DEL GASP Il pigmalione Gasp lo aveva detto già inizio stagione “Scalvini è un potenziale crack”, e il gol siglato con quel piattone da centrocampista navigato conferma la premonizione del tecnico di Grugliasco. Ma non solo. Il classe 2003 di Chiari ha la particolarità di non avere un ruolo specifico (partirebbe come difensore, ma si sta spostando in mediana) e quindi di essere malleabile a immagine e somiglianza del prototipo di giocatore voluto da Gasperini. Un gigante di 1.94 ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 settembre 2022)resiste in vetta alla classifica di Serie A (anche se condivisa con il Napoli, ma dettagli) grazie alla storica vittoria all’Olimpico contro la Roma, dove Gasperini ancora una volta ha dimostrato di avere un gruppo di gladiatori, ma soprattutto divirgulti pronti ad esplodere, come ormai consuetudine sotto la sua guida. GIORGIO SCALVINI, IL CALCIATORE MODERNO DEL GASP Il pigmalione Gasp lo aveva detto già inizio stagione “Scalvini è un potenziale crack”, e il gol siglato con quel piattone da centrocampista navigato conferma la premonizione del tecnico di Grugliasco. Ma non solo. Il classe 2003 di Chiari ha la particolarità di non avere un ruolo specifico (partirebbe come difensore, ma si sta spostando in mediana) e quindi di essere malleabile a immagine e somiglianza del prototipo di giocatore voluto da Gasperini. Un gigante di 1.94 ...

Link4Universe : continuano le proteste di giovani ragazze senza velo in Iran! Ieri ci sono state anche diverse rappresaglie molto f… - ultimosamurai3 : @EsercitoCrucian @EnricoLetta quelli eran giovani e forti e sono morti - c72158340 : @Cambiacasacca Circa 300 Erano giovani e forti... - c92005924 : @TUTTOJUVE_COM Allegri costa alla Juve un terzo forse più del bilancio in rosso,oggi le risorse per i club sono ind… - Marco_g65 : @EdoardoMecca1 Totalmente d’accordo. Detto questo no alle minestre riscaldate. Tra l’altro carissimo mentre la Juve… -