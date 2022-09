Giorgia Meloni: «Ho fatto tutto ciò che potevo. Nessuna paura, so che vinceremo» (Di sabato 24 settembre 2022) Ancora distinguo con Salvini su presidenzialismo e riforme maggioranza: se dipendiamo dai sì della sinistra, rischia anche l’autonomia Leggi su corriere (Di sabato 24 settembre 2022) Ancora distinguo con Salvini su presidenzialismo e riforme maggioranza: se dipendiamo dai sì della sinistra, rischia anche l’autonomia

MgraziaT : RT @ciropellegrino: Lo avrà il comizio a #Bagnoli, Giorgia #Meloni. Con che musica, però, deciderlo non tocca a lei. #Napoli ora. https://… - profluigimarino : RT @Michele_Anzaldi: La presenza di Giorgia Meloni stasera a Tg2 Post è una gravissima violazione di Par Condicio: nell'ultima settimana pr… - LucianoRomeo9 : RT @laura_corrotti: Avete letto i commenti su Pino Insegno? La sua colpa è quella di aver presentato Giorgia Meloni ieri in Piazza del Pop… - EvaMouz : RT @marcoarchetti: Giorgia Meloni moderata come me quando mi dicono che Giorgia Meloni è moderata. - PietroFerrari73 : RT @ultimora_pol: #ElezioniPolitiche2022 Giorgia #Meloni: 'Letta non ha mai condannato il comunismo.' @ultimora_pol -