Ginnastica artistica | Campionati Italiani stravolti | doppia gara all’americana Gli ammessi agli Assoluti prima dei Mondiali

I Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica artistica andranno in scena al PalaVesuvio di Napoli dal 12 al 16 ottobre. La competizione precede di un paio di settimane i Mondiali di Liverpool, dove tra l'altro verranno assegnati i primi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. La kermesse servirà ai Direttore Tecnici per sciogliere gli ultimi dubbi e decidere con quale formazione affrontare la rassegna iridata. Il format dell'evento è stato complemente stravolto: gli atleti si dovranno cimentare in un doppio all-around, nel giro di 48 ore dovranno disputare due concorsi generali e i punteggi raccolti verranno sommati per assegnare i tricolori. Solitamente si disputava un unico giro completo nella giornata di sabato, questa volta assisteremo a quattro giorni di spettacolo

