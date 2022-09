Ginevra Lamborghini piange al GF Vip, ecco cosa le hanno chiesto in confessionale: “Ho ancora una speranza…” (Di sabato 24 settembre 2022) Ginevra Lamborghini ha raccontato in ogni modo quanto le pesi la rottura con sua sorella Elettra. E, proprio per questo motivo, uscita dal confessionale del Grande Fratello Vip, è scoppiata a piangere disperatamente. Ginevra Lamborghini piange per Elettra GF Vip: la richiesta in confessionale A quanto pare, nonostante la diffida, le è stato chiesto di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 24 settembre 2022)ha raccontato in ogni modo quanto le pesi la rottura con sua sorella Elettra. E, proprio per questo motivo, uscita daldel Grande Fratello Vip, è scoppiata are disperatamente.per Elettra GF Vip: la richiesta inA quanto pare, nonostante la diffida, le è statodi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

