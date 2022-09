(Di sabato 24 settembre 2022) La notizia era nell’aria ed è stata confermata ieri con la pubblicazione dell’ultimo numero di Grace.sarà al via del 20°al volante di una Ritmo 75 Abarth Gruppo 2 in livrea Olio Fiat. L’inedito abbinamento ripercorre la gloriosa carriera del pilota vicentino, da sempre amico delSource

ABARTH_Blog_BL : RT @rallystorici: Gianfranco Cunico al 20° Revival Rally Club Valpantena con una Ritmo 75 Abarth Gruppo 2 - #Fiatritmo75 #Francocunico #Oli… - rallystorici : Gianfranco Cunico al 20° Revival Rally Club Valpantena con una Ritmo 75 Abarth Gruppo 2 - #Fiatritmo75… - ABARTH_Blog_BL : RT @cronoscalate_it: Gianfranco Cunico al 20° Revival Rally Club Valpantena con una Ritmo 75 Abarth Gruppo 2 - cronoscalate_it : Gianfranco Cunico al 20° Revival Rally Club Valpantena con una Ritmo 75 Abarth Gruppo 2 -

RS RALLYSLALOM E OLTRE

... dalla fine degli anni Ottanta sino al 2012, per poi vivere una parentesi nel fu CIWRC dal 2014 al 2019: nel mezzo, una storia che ha visto trionfare in questa gara piloti come(che ...... dalla fine degli anni Ottanta sino al 2012, per poi vivere una parentesi nel fu CIWRC dal 2014 al 2019: nel mezzo, una storia che ha visto trionfare in questa gara piloti come(che ... Gianfranco Cunico al Revival Rally Club Valpantena La notizia era nell’aria ed è stata confermata ieri con la pubblicazione dell’ultimo numero di Grace. Gianfranco Cunico sarà al ...