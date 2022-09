Gf VIP: Luca Salatino vuole ritirarsi, Elenoire Ferruzzi «È innamorato di me» (Di sabato 24 settembre 2022) La prima settimana del Gf VIP sta già regalando ai telespettatori una serie inaspettata di colpi di scena: tra tutte la convinzione di Elenoire Ferruzzi che Luca Salatino (prossimo a ritirarsi) si sia innamorato di lei! Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche: Gf VIP Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi: la reazione della fidanzata Soraia VIDEO Gf VIP: perché... Leggi su donnapop (Di sabato 24 settembre 2022) La prima settimana del Gf VIP sta già regalando ai telespettatori una serie inaspettata di colpi di scena: tra tutte la convinzione diche(prossimo a) si siadi lei! Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche: Gf VIP: la reazione della fidanzata Soraia VIDEO Gf VIP: perché...

FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Luca Salatino e Sara Manfuso vogliono ritirarsi: “ Qua dentro è come una tortura, una violenza” - zazoomblog : Gf Vip Elenoire Ferruzzi è convinta: Luca Salatino è innamorato di me ma non lo dirà mai - #Elenoire #Ferruzzi… - redazionerumors : Nelle ultime ore Elenoire Ferruzzi, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 7, ha ricevuto moltissime criti… - Alessan67416970 : RT @Novella_2000: Elenoire Ferruzzi è certa che Luca sia innamorata di lei: 'Non può dirlo' (VIDEO) #gfvip - andreastoolbox : #Gf Vip, Elenoire Ferruzzi è convinta: «Luca Salatino è innamorato di me ma non lo dirà mai» -