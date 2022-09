Gerry Scotti indagato Per me Claudio Baglioni | Antonio Ricci massacra il cantante

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 settembre 2022) Torna Striscia la Notizia e, certo non è una novità. Siamo all'edizione numero 35 e dietro al bancone (questa sì è una novità!) arriva Luca Argentero. Con lui il confermatissimo Alessandro Siani. Anche le Veline sono nuove: la mora Cosmary Fasanelli e la bionda Anastasia Ronca. Riconfermata, invece, la squadra degli inviati (compreso l'ultimo arrivato, Enrico Lucci). Si torna in onda da martedì 27 settembre e poi, come sempre, dal lunedì al sabato alle ore 20.35 su Canale 5. Tornano anche i deepfake, con alcuni tra i personaggi più chiacchierati del momento. Novità: debuttano i Sansoni, duo formato dai fratelli siciliani Fabrizio e Federico Sansone. Come sempre vedremo il mitico Cristiano Militello e il suo "Striscialo striscione", mentre debutta la nuova sigla dal titolo Non ci sta! Il resto ce lo dice il papà del tg,. ...