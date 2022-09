(Di sabato 24 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I militanti di Centopercento, a partire da questo weekend, faranno incursioni nelle aree boschive diper mettere in attodicontro i. La decisione è stata presa dopo le segnaldei residenti di periferia, spaventati dai colpi di fucile che avvertono in lontananza: “Succede già all’alba – racconta l’associazione – ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Gerenzano, famiglie spaventate dai cacciatori: animalisti annunciano azioni di disturbo GERENZANO – TRADATE – BIRAGO – Nuovo blitz notturno dei Militanti di Centopercentoanimalisti che nella serata di giovedì 22 settembre, hanno affisso striscioni e manifesti alla ...Lettera al governatore della Lombardia, Attilio Fontana GERENZANO – "Tra due mesi si rischia di mandare a casa migliaia di anziani ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali a causa ...