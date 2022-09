GARRISON | POCA DANZA IN TV! MENO MALE CHE CI SONO AMICI E BALLANDO CON LE STELLE

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 24 settembre 2022) Sabato 24 settembre alle ore 17:00 andrà in onda su Rai2 la seconda puntata del nuovo programma Performer Italian Cup, condotto daRochelle e Valentina Spampinato.Il programma televisivo mette in competizione i vincitori del Campionato Italiano delle Arti Performative, raccontando e presentando dei performer che nonsoltanto degli artisti ma dei veri e propri atleti. A giudicare le prove: Peppe Vessicchio per il Canto, Diana Del Bufalo per la Recitazione, Raffaele Paganini per lae Stefano Orfei per le Arti-circensi ed Acrobatiche. Per l’occasioneRochelle si è raccontato in una lunga intervista a TvBlog. La nuova veste da conduttore tv: Alla giovane età di 67 anni ho deciso di cimentarmi in altro, cioè di dedicare più tempo al canto e alla recitazione, ma anche alla conduzione tv. Lo ...