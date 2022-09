Galleria Vittoria, auto finisce contro le impalcature: disagi per il traffico (Di sabato 24 settembre 2022) disagi per gli automobilisti a Napoli, a causa dell’impatto di una vettura contro le impalcature poste all’ingresso della Galleria Vittoria. All’alba una vettura ha impattato a Napoli contro le impalcature poste all’ingresso della Galleria Vittoria, lato piazza Vittoria. In attesa dell’intervento della ditta sono state immediatamente predisposte le prime misure previste dal piano recentemente adottato Leggi su 2anews (Di sabato 24 settembre 2022)per glimobilisti a Napoli, a causa dell’impatto di una vetturaleposte all’ingresso della. All’alba una vettura ha impattato a Napolileposte all’ingresso della, lato piazza. In attesa dell’intervento della ditta sono state immediatamente predisposte le prime misure previste dal piano recentemente adottato

