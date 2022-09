Francia | Giroud mette Henry nel mirino

(Di sabato 24 settembre 2022) L’attaccante rossonero, Olivier, si avvicina adper il numero di gol fatti in nazionali: mancano solo due gol Sponde, assist e gol, Oliviertra Milan e Nazionale francese sta avendo un rendimento Mondiale e ora vuole il sorpasso a. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport a 35 anni, l’attaccante rossonero non vuole di certo fermarsi e contro la Danimarca vuole segnare ancora per raggiungere l’ex Arsenal. La quota gol del francese del Milan segna meno 2 da Thierry e Olivier non ha intenzione di rallentare. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI ROSSONERI SU MILANNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

