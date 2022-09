Francia, aereo merci esce di pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Montpellier (Di sabato 24 settembre 2022) A Montpellier, in Francia, un aereo merci e' uscito di pista durante l'atterraggio. Nessun ferito secondo la prefettura dell'He'rault. 24 settembre 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 settembre 2022) A, in, une' uscito dil'. Nessun ferito secondo la prefettura dell'He'rault. 24 settembre 2022

trincherov : RT @ClaudioDeglinn2: Che strano, questo aereo che viene dalla francia e passa un po di tempo su e giù per Genova,molto simile a quello pass… - Walter00365070 : @BelpietroTweet Letta ha già prenotato l'aereo per la Francia - EmGr15282774 : RT @ClaudioDeglinn2: Che strano, questo aereo che viene dalla francia e passa un po di tempo su e giù per Genova,molto simile a quello pass… - LilianaErriu : RT @Lucillalucilla7: per non dimenticare la causa della situazione odierna in Iran, per ricordare da quale aereo scese Komeini, per ricorda… - Pollon51257077 : RT @Lucillalucilla7: per non dimenticare la causa della situazione odierna in Iran, per ricordare da quale aereo scese Komeini, per ricorda… -