Francesco Totti | non è il divorzio a costargli | ma la sua macchina | il prezzo sfonda l’indicibile

Leggi su curiosauro

(Di sabato 24 settembre 2022) Pensavate anche voi chestesse spendendo un patrimonio per pagare il suo? Se la risposta è sì, allora vi stato sbagliando, perché una fortuna l’ha sborsata per acquistare la suanon bada a spese per comprare il suo nuovo bolide: un’auto dalinaccessibile, che solo una persona con il suo portafoglio può permettersi. Curiosi di sapere il modello? Fonte youtubeTra le passioni dell’ex capitano della Roma, considerato uno degli uomini simbolo della capitale, c’è quella delle automobili. Il suo ultimo acquisto è davvero strepitoso e… molto costoso. Scopriamo di cosa si tratta.e la sua passione per le auto sportivenon ...