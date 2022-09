«Fotografai Agnelli con una modella 18enne | all’alba mi telefonò Montezemolo per comprare il rullino»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 24 settembre 2022) Il Corriere della Sera intervista Umberto Pizzi, il decano dei paparazzi. Ha 85 anni e ne ha passati 60 ad immortalare star, nobili, politici, ballerine, il tutto raccontato nella rubrica “Cafonal”, su Dagospia. Racconta di quando Mick Jagger gli fracassò la macchina fotografica. «Rolling Stones in concerto a Roma nel 1970, Mick Jagger mi diede uno spintone, cascai dalle scale, si ruppe tutto, allora corsi dall’avvocato e gli pignorai gli strumenti. Risarcimento immediato da 1.750 sterline, mi ci aprii il primo contro in banca». Della Lollobrigida, a cui piaceva essere fotografata. «Gina Lollobrigida era una comare di merende, stava al gioco, da fotografa ti dava pure i consigli per riprenderla meglio. A Montecarlo, a braccetto con uno spasimante arabo, mi mostrò l’anello gigantesco che le aveva appena regalato. Una volta partimmo insieme per Punta del Este, invitati al compleanno di ...