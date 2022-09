Foto Federer-Nadal, Bonucci: “Lezione di vita ed esempi da seguire” (Di sabato 24 settembre 2022) Venerdì 23 settembre rimarrà una data per sempre scolpita nello sport mondiale, segnando l’addio al tennis di Roger Federer, avvenuto con uno storico doppio con l’amico/rivale di sempre, Rafael Nadal; tra le numerose cartoline dell’esibizione in Laver Cup, quella con i due tennisti che si tengono per mano mentre piangono, commossi, è già diventata un’icona. Tra i diversi commenti, di sportivi e appassionati, non è mancato quello di Leonardo Bonucci, che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Questa Foto è una Lezione. Non di sport. Di vita. Dovremmo guardarla tutti i giorni. Grazie, perché anche seduti su una panchina, continuate ad essere esempi da seguire. Perché l’amicizia nella rivalità, il rispetto dell’altro, quelle mani che non si vorrebbero ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Venerdì 23 settembre rimarrà una data per sempre scolpita nello sport mondiale, segnando l’addio al tennis di Roger, avvenuto con uno storico doppio con l’amico/rivale di sempre, Rafael; tra le numerose cartoline dell’esibizione in Laver Cup, quella con i due tennisti che si tengono per mano mentre piangono, commossi, è già diventata un’icona. Tra i diversi commenti, di sportivi e appassionati, non è mancato quello di Leonardo, che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Questaè una. Non di sport. Di. Dovremmo guardarla tutti i giorni. Grazie, perché anche seduti su una panchina, continuate ad essereda. Perché l’amicizia nella rivalità, il rispetto dell’altro, quelle mani che non si vorrebbero ...

