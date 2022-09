Forti temporali e rischio frane, in Campania allerta meteo arancione (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile della Regione, ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali anche di forte intensità su tutta la Campania dalle 6 di domani mattina, domenica 25 settembre, alle 6 di lunedì 26 settembre, su tutta la Campania. Il livello di criticità idrogeologica e Idraulica è: – arancione sui settori centro-settentrionali e, in particolare, sulle zone 1, 2, 3 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) con temporali di forte intensità e un conseguente rischio idraulico e idrogeologico diffuso anche con possibili frane, colate rapide di fango, caduta massi, instabilità di versante, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile della Regione, ha emanato un avviso diper piogge eanche di forte intensità su tutta ladalle 6 di domani mattina, domenica 25 settembre, alle 6 di lunedì 26 settembre, su tutta la. Il livello di criticità idrogeologica e Idraulica è: –sui settori centro-settentrionali e, in particolare, sulle zone 1, 2, 3 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) condi forte intensità e un conseguenteidraulico e idrogeologico diffuso anche con possibili, colate rapide di fango, caduta massi, instabilità di versante, ...

3BMeteo : ? Nelle prossime ore l'#Italia entrerà in una fase di #maltempo con #nubifragi e forti #temporali. ??? Ecco gli agg… - DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE, sabato #17settembre, in Umbria, Campania, Basilicata e Calabria ???? #AllertaGIALLA in 12 regi… - ptvtelenostra : ALLERTA METEO ARANCIONE DALLE 6 DI DOMENICA MATTINA IN CAMPANIA: FORTI TEMPORALI, RISCHIO FRANE -… - ARPALiguria : #rischio #meteo #liguria Avviso per Sab-Dom-Lun: precipitazioni, temporali forti - MoltoBenone : RT @ProtCivileRT: ????#AllertameteoTOS - Emesso codice #arancione per temporali forti e rischio idrogeologico dalle 18 di oggi, 24 settembre… -