Formazioni ufficiali Spagna-Svizzera, Nations League 2022/2023 (Di sabato 24 settembre 2022) Le Formazioni ufficiali di Spagna-Svizzera, match valido per la quinta giornata di Nations League 2022/2023. Gli iberici devono vincere per arrivare all’ultima giornata con il destino nelle proprie mani, gli elvetici cercano un successo per cercare di evitare la retrocessione. Si parte alle ore 20.45 di sabato 24 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due ct. REPUBBLICA CECA: in attesa PORTOGALLO: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Ledi, match valido per la quinta giornata di. Gli iberici devono vincere per arrivare all’ultima giornata con il destino nelle proprie mani, gli elvetici cercano un successo per cercare di evitare la retrocessione. Si parte alle ore 20.45 di sabato 24 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due ct. REPUBBLICA CECA: in attesa PORTOGALLO: in attesa SportFace.

susydigennaro : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Irlanda del Nord-Kosovo, le formazioni ufficiali: in panchina Rrahmani - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Irlanda del Nord-Kosovo, le formazioni ufficiali: in panchina Rrahmani - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Irlanda del Nord-Kosovo, le formazioni ufficiali: in panchina Rrahmani - napolimagazine : NATIONS LEAGUE - Irlanda del Nord-Kosovo, le formazioni ufficiali: in panchina Rrahmani - apetrazzuolo : NATIONS LEAGUE - Irlanda del Nord-Kosovo, le formazioni ufficiali: in panchina Rrahmani -