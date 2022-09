Fondi per le Associazioni e Società Sportive: ammessa l’Asd La Volpe e l’Airola (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una grande opportunità e soprattutto una mano tesa nei confronti di quei bambini che vorrebbero fare sport ma non ne hanno la possibilità. l’Asd La Volpe e l’Airone, associazione legata all’Us Acli Benevento che si trova in via Maria Pacifico nel centralissimo e popoloso Rione Libertà, è stata ammessa al bando per l’emissione dei voucher sportivi indetto dalla Regione Campania. Una possibilità per i bambini nell’età compresa tra i 6 e i 15 anni per i quali si apre la porta per avvicinarsi a una nuova cultura sportiva. Le attività proposte dall’associazione sono– wing tsun kung fu – autodifesa bambini – difesa personale bambini – ginnastica posturale adolescenti. Un passo importante da parte della Regione Campania che ha stanziato 7 milioni di euro che si traducono in oltre 15mila voucher da 400 ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una grande opportunità e soprattutto una mano tesa nei confronti di quei bambini che vorrebbero fare sport ma non ne hanno la possibilità.Lae l’Airone, associazione legata all’Us Acli Benevento che si trova in via Maria Pacifico nel centralissimo e popoloso Rione Libertà, è stataal bando per l’emissione dei voucher sportivi indetto dalla Regione Campania. Una possibilità per i bambini nell’età compresa tra i 6 e i 15 anni per i quali si apre la porta per avvicinarsi a una nuova cultura sportiva. Le attività proposte dall’associazione sono– wing tsun kung fu – autodifesa bambini – difesa personale bambini – ginnastica posturale adolescenti. Un passo importante da parte della Regione Campania che ha stanziato 7 milioni di euro che si traducono in oltre 15mila voucher da 400 ...

LaVeritaWeb : Nelle Marche i fondi per la messa in sicurezza dei fiumi erano stati stanziati da 34 anni. Eppure nessuno ha agito.… - PaoloGentiloni : Oggi @EU_Commission ha proposto di sospendere una parte dei Fondi di coesione per #Ungheria. Difendiamo i valori de… - lmisculin : Oggi Crosetto dice alla Stampa che per risolvere la crisi energetica «si potrebbero richiedere i fondi strutturali… - Sportpeoplenet : Ultras altamurani raccolgono fondi per aiutare Carlo - ilDietrologo : @repubblica Si vota Giorgia Meloni al senato e alla camera anche per togliere fondi a questi mercenari dell'informa… -