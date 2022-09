Flat tax, l’estensione fino a 100mila euro di ricavi proposta dalla destra? Maxi vantaggi per una minoranza di autonomi. E incentiva l’evasione (Di sabato 24 settembre 2022) Un guadagno medio di oltre 7mila euro all’anno per una piccola fetta di lavoratori autonomi, che pagherebbero all’erario decine di migliaia di euro in meno rispetto a un dipendente con lo stesso imponibile. Sarebbe questo il risultato dell’estensione della Flat tax alle partite Iva con fatturato fino a 100mila euro, prevista dall’accordo di programma del centrodestra e rilanciata venerdì da Giorgia Meloni in un’intervista a Libero. A fare i conti è stato l’Ufficio parlamentare di bilancio, quando nel 2019 ha esaminato i contenuti della manovra del governo gialloverde in cui su spinta della Lega erano stati inseriti sia l’innalzamento a 65mila euro del tetto massimo di introiti sotto i quali si applica un’aliquota unica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Un guadagno medio di oltre 7milaall’anno per una piccola fetta di lavoratori, che pagherebbero all’erario decine di migliaia diin meno rispetto a un dipendente con lo stesso imponibile. Sarebbe questo il risultato deldellatax alle partite Iva con fatturato, prevista dall’accordo di programma del centroe rilanciata venerdì da Giorgia Meloni in un’intervista a Libero. A fare i conti è stato l’Ufficio parlamentare di bilancio, quando nel 2019 ha esaminato i contenuti della manovra del governo gialloverde in cui su spinta della Lega erano stati inseriti sia l’innalzamento a 65miladel tetto massimo di introiti sotto i quali si applica un’aliquota unica ...

