Firenze: buoni scuola infanzia paritaria, dal 5 ottobre le domande on line - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 24 settembre 2022) Richieste esclusivamente on line sulla rete civica del Comune. La possibilità è per le famiglie con Isee non superiore a 30mila ... Leggi su lanazione (Di sabato 24 settembre 2022) Richieste esclusivamente onsulla rete civica del Comune. La possibilità è per le famiglie con Isee non superiore a 30mila ...

corrierefirenze : Contributi per famiglie con un valore Isee non superiore a 30 mila euro - Francko411 : Ma le teste di caxxo che ci sono a Firenze non capiscono nulla del calcio di oggi o di ieri, basta fare due/tre ris… - MaraLandi5 : RT @DarioNardella: Più risorse per la #scuola. Il @comunefi stanzia ben 47 milioni. Disabilità, buoni scuola, mensa, servizio nidi, centri… - CGiachi : RT @DarioNardella: Più risorse per la #scuola. Il @comunefi stanzia ben 47 milioni. Disabilità, buoni scuola, mensa, servizio nidi, centri… - LuciaDiMartin16 : RT @DarioNardella: Più risorse per la #scuola. Il @comunefi stanzia ben 47 milioni. Disabilità, buoni scuola, mensa, servizio nidi, centri… -