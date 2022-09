Fiorentina | obiettivo Atalanta per Milenkovic

Leggi su calcionews24

(Di sabato 24 settembre 2022) Lalavora per rientrare dopo la sosta per le Nazionali e continuare sulla strada intrapresa contro il Verona,corre per il recupero Ladi Italiano sta lavorando sul campo in questa sosta per le Nazionali in vista del rientro in Serie A. Il tecnico sta valutando le ultime situazioni e potrebbe anche recuperare. Il difensore sta recuperando per la sfida contro l’del 2 ottobre. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.