Federer saluta così | l' ultimo colpo impossibile | la magia che sconcerta il mondo | Video

Un ultimo, clamoroso fenomenale colpo per Roger Federer prima che il sipario cali per sempre sul più grande giocatore di tennis di sempre. The Last dance, l'ultimo ballo di Re Roger prima del ritiro a 41 anni (e dopo 14 mesi di inattività causa infortunio) va in scena tra applausi e lacrime all'O2 Arena di Londra, nel doppio della Laver Cup in coppia con l'amico e rivale di sempre Rafa Nadal. Lo svizzero e lo spagnolo, portabandiera dell'Europa, perdono contro gli americani Jack Sock e Frances Tiafoe per 4-6 7-6(2) 11-9, ma è proprio di Federer il graffio che rende indimenticabile una serata già entrata di diritto nella leggenda, per la portata emotiva dell'addio. Siamo all'inizio del primo set, sull'1-1. Federer serve per il game e dopo una palla corta di Tiafoe ...

