Federer, l’ultimo match in coppia con Nadal tra applausi e lacrime (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Un Roger Federer in lacrime ha reso omaggio alla moglie Mirka e si è dichiarato “felice e non triste” nonostante la fine della sua carriera professionale con la sconfitta nel doppio della Laver Cup con Rafael Nadal. Il 20 volte campione del Grande Slam ha annunciato la scorsa settimana che avrebbe abbandonato il tennis agonistico con un’ultima partita a Londra, sede della quinta edizione della Laver Cup. Federer si è abbracciato a lungo con il vecchio sparring partner Nadal, anche lui in lacrime, al termine dell’incontro, prima di ricevere un’ultima standing ovation da parte del pubblico (tutto esaurito). “In qualche modo lo supereremo”, ha detto Federer in campo. “È stata una giornata meravigliosa. Ho detto ai ragazzi che sono felice, non sono ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Un Rogerinha reso omaggio alla moglie Mirka e si è dichiarato “felice e non triste” nonostante la fine della sua carriera professionale con la sconfitta nel doppio della Laver Cup con Rafael. Il 20 volte campione del Grande Slam ha annunciato la scorsa settimana che avrebbe abbandonato il tennis agonistico con un’ultima partita a Londra, sede della quinta edizione della Laver Cup.si è abbracciato a lungo con il vecchio sparring partner, anche lui in, al termine dell’incontro, prima di ricevere un’ultima standing ovation da parte del pubblico (tutto esaurito). “In qualche modo lo supereremo”, ha dettoin campo. “È stata una giornata meravigliosa. Ho detto ai ragazzi che sono felice, non sono ...

