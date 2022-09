Fassina: “Voto il M5s, ha fatto cose di sinistra e rappresenta le periferie sociali. Nessuna cambiale in bianco, ma il cammino è chiaro” (Di sabato 24 settembre 2022) “Il mio Voto domenica prossima è per il M5s guidato da Giuseppe Conte“. Il giorno dopo aver partecipato alla chiusura pentastellata della campagna elettorale in piazza Santi Apostoli a Roma – insieme all’ex capogruppo al Senato di Leu Loredana De Petris, che aveva già dichiarato il proprio Voto per il Movimento – anche Stefano Fassina fa “coming out”: “È una scelta meditata e motivata, ma dolorosa perchè, per la prima volta in quasi quattro decadi di presenze alle urne, mi separo dalla filiera originata dal Pci, di cui anche Liberi e uguali, nel 2018, era in parte e indirettamente derivazione”, scrive il deputato ed ex viceministro allo Sviluppo economico, per anni volto di punta della sinistra Pd. “Scelgo il Movimento 5 stelle per una regione essenziale. Per quelli che rappresenta: le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) “Il miodomenica prossima è per il M5s guidato da Giuseppe Conte“. Il giorno dopo aver partecipato alla chiusura pentastellata della campagna elettorale in piazza Santi Apostoli a Roma – insieme all’ex capogruppo al Senato di Leu Loredana De Petris, che aveva già dichiarato il proprioper il Movimento – anche Stefanofa “coming out”: “È una scelta meditata e motivata, ma dolorosa perchè, per la prima volta in quasi quattro decadi di presenze alle urne, mi separo dalla filiera originata dal Pci, di cui anche Liberi e uguali, nel 2018, era in parte e indirettamente derivazione”, scrive il deputato ed ex viceministro allo Sviluppo economico, per anni volto di punta dellaPd. “Scelgo il Movimento 5 stelle per una regione essenziale. Per quelli che: le ...

LuisaMaccari : RT @FrancoVox1: @StefanoFassina @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT La cultura politica , l’etica e la preparazione politica di un uomo come Stefa… - LuisaMaccari : @PesciolinoNet @StefanoFassina @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Sono contenta mi piace come persona mai aggressivo umil… - marasco_l : @GuidoCrosetto @StefanoFassina @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Che dire? L’intelligenza di Crosetto è indubbia. Al di… - GiuBan2 : @durezzadelviver Io vedo più un accordo Letta - Meloni per sostituire Salvini in maggioranza, se non verrà messo pr… - ivan_zatarra : 11. quelli che promettono tutto a tutti senza definire le coperture (e solo questo per uno che si presenta come eco… -