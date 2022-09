Fa capolino il Samsung Galaxy S23 nella sua prima certificazione | dettagli minimi

Leggi su optimagazine

(Di sabato 24 settembre 2022) IlS23 non è poi così lontano se, in queste ore, possiamo esaminare l’avvenuto passaggio dello smartphone per la sua. In particolare, il modello Ultra della serie del prossimo anno ha appena ottenuto la3C in Cina. Ne abbiamo testimonianza grazie al social network cinese Weibo e più nello specifico per merito del profilo specializzato RealMiCentral. Il modello diS23 appena certificato è siglato come SM-S918. Come sempre accade nel caso di questi passaggi, non ci sono particolari altrirelativi allo smartphone di punta nel documento di autorizzazione. Il fatto stesso che sia stata compiuta questa fase tuttavia, la dice lunga sullo stato di avanzamento dei lavori per tutta la ...