(Di sabato 24 settembre 2022) "Tornare in Ferrari? Mi piace guardare avanti e non indietro" TRENTO - "La passione per le corse è stata naturale. Mio padre era un medico e per lui la macchina è sempre stata solo un mezzo di ...

SimonTheWatcher : @poesiadeimotori Se fosse bastata una sola lamentela di Schumacher per farlo uscire dalle grazie di Todt come Lecle… - orang3countyy : Horner TP Jean Todt consulente esterno Vettel alle strategie Leclerc e Vertsappen piloti Mondiale costruttori vinto a febbraio -

In questa stagione - sottolinea- è stata fatta una grande macchina, ciò vuol dire che la ...è un grande campione, per vincere gli manca ancora qualcosa. Non so si tratta della macchina o ...partiva per due soste e visto quello che è stato capace di fare Verstappen con il primo ... Mohammed Bin - Sulayem, il presidente federale eletto a dicembre, non è Jean. Non solo non ha la ... F.1: Todt "A Leclerc manca qualcosa, Schumi diverso da Verstappen" 'Tornare in Ferrari Mi piace guardare avanti e non indietro' TRENTO (ITALPRESS) - 'La passione per le corse è stata naturale. Mio padre era ...La Ferrari doveva puntare tutto su Leclerc già dai primi GP. Questo è quanto ha affermato Roberto Chinchero ai microfoni di ...