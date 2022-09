“Evitare l'allargamento della guerra”. Il pressing della Cina che si sgancia da Putin (Di sabato 24 settembre 2022) La Cina chiede alla Russia e all'Ucraina di non permettere che la guerra «si allarghi». L'appello di Pechino è arrivato per bocca del ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu: «Chiediamo a tutte le parti interessate di Evitare che la crisi si allarghi e di proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei Paesi in via di sviluppo». La Cina, ha detto il ministro, sostiene tutti gli sforzi che portino a una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina. Un messaggio chiaro nel giorno in cui il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva denunciato la posizione «ambigua» della Cina sulla guerra in corso: «Al momento, non abbiamo un canale di comunicazione con la Cina ed è un ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 settembre 2022) Lachiede alla Russia e all'Ucraina di non permettere che la«si allarghi». L'appello di Pechino è arrivato per bocca del ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu: «Chiediamo a tutte le parti interessate diche la crisi si allarghi e di proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei Paesi in via di sviluppo». La, ha detto il ministro, sostiene tutti gli sforzi che portino a una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina. Un messaggio chiaro nel giorno in cui il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva denunciato la posizione «ambigua»sullain corso: «Al momento, non abbiamo un canale di comunicazione con laed è un ...

