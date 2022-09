Equitazione, Global Champions League New York 2022: vincono i Prague Lions (Di sabato 24 settembre 2022) Nella tappa di New York, negli Stati Uniti, la quattordicesima della Global Champions League 2022 di Equitazione, vincono i Prague Lions, con la formazione composta da Pieter Devos e Niels Bruynseels, unica compagine a non aver accumulato penalità. Battuti i Madrid in Motion di Maikel van der Vleuten ed Angelica Augustsson Zanotelli, secondi con 4 penalità totali, mentre in terza posizione si classificano, con 8 penalità complessive, i Miami Celtics di Bertram Allen ed Edouard Schmitz. Nella classifica generale, dopo la quattordicesima tappa delle quindici rimaste in calendario (cancellata quella di Berlino), sono da soli al comando gli Stockholm Hearts a quota 275 punti, i quali scavalcano i Berlin Eagles, secondi con 274, mentre in ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Nella tappa di New, negli Stati Uniti, la quattordicesima delladi, con la formazione composta da Pieter Devos e Niels Bruynseels, unica compagine a non aver accumulato penalità. Battuti i Madrid in Motion di Maikel van der Vleuten ed Angelica Augustsson Zanotelli, secondi con 4 penalità totali, mentre in terza posizione si classificano, con 8 penalità complessive, i Miami Celtics di Bertram Allen ed Edouard Schmitz. Nella classifica generale, dopo la quattordicesima tappa delle quindici rimaste in calendario (cancellata quella di Berlino), sono da soli al comando gli Stockholm Hearts a quota 275 punti, i quali scavalcano i Berlin Eagles, secondi con 274, mentre in ...

