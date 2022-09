Equitazione | Global Champions League New York 2022 | Madrid in Motion in testa dopo la prima prova

Leggi su oasport

(Di sabato 24 settembre 2022) Nellagara della tappa di New, negli Stati Uniti, delladi, per quanto concerne il salto ostacoli, non c’erano azzurri in gara né tra i 32 componenti effettivi delle 16 squadre del circuito, né tra i 18 binomi che hanno gareggiato a titolo individuale. Vittoria per lo svedese Henrik von Eckermann su Iliana, che chiude con un netto in 67?74, con 0?56 di margine sull’irlandese Shane Sweetnam su Alejandro, al secondo posto in 68?30, mentre completa il podio a 0?92 il neerlandese Jur Vrieling su Fiumicino van de Kalevallei, terzo in 68?66. Nella classifica a squadrela, tra le tre coppie senza penalità, sono ini ...