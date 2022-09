Energia, rigassificatori soluzione breve termine, sempre più rinnovabili per futuro (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Il mondo imprenditoriale italiano guarda con grande attenzione alla crisi energetica, che si è acuita con la guerra in Ucraina. E seppure le soluzioni non sono proprio dietro l’angolo giungono toni rassicuranti, almeno nell’immediato, per la prossima stagione autunnale ed invernale dai vertici dei principali player energetici italiani che oggi si sono incontrati a Roma in un convegno sulla transizione energetica, organizzato dai Cavalieri del Lavoro, la federazione guidata da Maurizio Sella, confermato ieri alla guida della presidenza per un nuovo triennio. Non desta particolare preoccupazione per l’amministratore di Eni Claudio Descalzi la riduzione delle forniture di gas dalla Russia. “Il gas in autunno ci sarà e, la cosa che può rassicurare è che gli stoccaggi stanno crescendo, i flussi algerini sono arrivati a portate di 83-85 milioni di metri cubi al giorno, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Il mondo imprenditoriale italiano guarda con grande attenzione alla crisi energetica, che si è acuita con la guerra in Ucraina. E seppure le soluzioni non sono proprio dietro l’angolo giungono toni rassicuranti, almeno nell’immediato, per la prossima stagione autunnale ed invernale dai vertici dei principali player energetici italiani che oggi si sono incontrati a Roma in un convegno sulla transizione energetica, organizzato dai Cavalieri del Lavoro, la federazione guidata da Maurizio Sella, confermato ieri alla guida della presidenza per un nuovo triennio. Non desta particolare preoccupazione per l’amministratore di Eni Claudio Descalzi la riduzione delle forniture di gas dalla Russia. “Il gas in autunno ci sarà e, la cosa che può rassicurare è che gli stoccaggi stanno crescendo, i flussi algerini sono arrivati a portate di 83-85 milioni di metri cubi al giorno, ...

