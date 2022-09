Energia, lavoro, ambiente, migranti, Europa, scuola, giovani e agenda sociale: i temi dei candidati bergamaschi (Di sabato 24 settembre 2022) Si è chiusa questa campagna elettorale. Da oggi, sabato 24 settembre, inizia il silenzio elettorale. Ai cittadini il tempo di riflettere prima di votare domenica 25 settembre, con le urne aperte dalle 7 alle 23. In queste settimane Bergamonews ha cercato di dare voce a tutti i candidati bergamaschi che hanno deciso di mettersi di impegno per il Paese. Abbiamo pensato che potesse essere utile un pezzo riassuntivo con tutti gli articoli e i confronti che abbiamo riservato loro. Un quotidiano svolge un servizio pubblico proprio perché i cittadini siano informati e possano conoscere da vicino i loro possibili candidati, che cosa pensano, che cosa promettono. Molti i temi affrontati, a voi la scelta e l’invito a votare. leggi anche ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 settembre 2022) Si è chiusa questa campagna elettorale. Da oggi, sabato 24 settembre, inizia il silenzio elettorale. Ai cittadini il tempo di riflettere prima di votare domenica 25 settembre, con le urne aperte dalle 7 alle 23. In queste settimane Bergamonews ha cercato di dare voce a tutti iche hanno deciso di mettersi di impegno per il Paese. Abbiamo pensato che potesse essere utile un pezzo riassuntivo con tutti gli articoli e i confronti che abbiamo riservato loro. Un quotidiano svolge un servizio pubblico proprio perché i cittadini siano informati e possano conoscere da vicino i loro possibili, che cosa pensano, che cosa promettono. Molti iaffrontati, a voi la scelta e l’invito a votare. leggi anche ...

