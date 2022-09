Elly Schlein scimmiotta la Meloni: “Amo un’altra donna e non sono una madre”. L’ossessione (Di sabato 24 settembre 2022) Elly Schlein gioca a fare l’anti Meloni: “sono una donna. Amo un’altra donna e non sono una madre, ma non per questo sono meno donna. Non siamo uteri viventi, ma persone coi loro diritti“. Il paradosso più assurdo prende forma sul palco del Pd a fine campagna elettorale, dove persino la nuova icona emergente, Elly Schlein, per definirsi deve negare qualcos’altro. Tra l’essere e il non essere, preferisce non essere. Lei è l’anti-Giorgia, dice sciorinando i temi con i quali la leader di FdI ama invece darsi una ben definita identità: donna, madre, cristiana, italiana. Elly Schlein scopiazza la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 settembre 2022)gioca a fare l’anti: “una. Amoe nonuna, ma non per questomeno. Non siamo uteri viventi, ma persone coi loro diritti“. Il paradosso più assurdo prende forma sul palco del Pd a fine campagna elettorale, dove persino la nuova icona emergente,, per definirsi deve negare qualcos’altro. Tra l’essere e il non essere, preferisce non essere. Lei è l’anti-Giorgia, dice sciorinando i temi con i quali la leader di FdI ama invece darsi una ben definita identità:, cristiana, italiana.scopiazza la ...

