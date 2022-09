Elly Schlein fa il verso a Giorgia Meloni: «Sono una donna, non sono una madre ma…» – Il video (Di sabato 24 settembre 2022) Durante il comizio finale di chiusura della campagna elettorale del Partito Democratico in piazza del Popolo a Roma la vicepresidente dell’Emilia-Romagna Elly Schlein ha puntato su Giorgia Meloni. Scimmiottando il noto discorso della leader di Fratelli d’Italia, Schlein ha detto: «sono una donna, amo un’altra donna, non sono una madre, ma non per questo sono meno donna. Non siamo uteri viventi, siamo persone con i loro diritti». Prima era andata all’attacco di altre frasi di Meloni: «Non basta essere donna per aiutare le altre donne se non difendi i diritti delle donne a partire da quelli sul proprio ... Leggi su open.online (Di sabato 24 settembre 2022) Durante il comizio finale di chiusura della campagna elettorale del Partito Democratico in piazza del Popolo a Roma la vicepresidente dell’Emilia-Romagnaha puntato su. Scimmiottando il noto discorso della leader di Fratelli d’Italia,ha detto: «una, amo un’altra, nonuna, ma non per questomeno. Non siamo uteri viventi, siamo persone con i loro diritti». Prima era andata all’attacco di altre frasi di: «Non basta essereper aiutare le altre donne se non difendi i diritti delle donne a partire da quelli sul proprio ...

