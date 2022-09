Elezioni, si parla di occupazione ma per la Bce occorre sacrificare posti di lavoro (Di sabato 24 settembre 2022) In campagna elettorale hanno parlato (pochi) di politiche occupazionali promettendo quello che non potranno mai garantire, cioè l’aumento dell’occupazione. Nessuno, però, tra quei pochi, si è preoccupato di dire agli italiani che la Bce, più o meno un mesetto fa, per voce dell’economista tedesca e membro del board della banca centrale, Isabel Schnabel, ventriloquo di Christine Lagarde, a Jackson Hole, quel resort per miliardari nel Wyoming dove una volta l’anno si riuniscono i banchieri centrali, ha dichiarato che per far scendere l’inflazione in tempi non lunghi e in maniera decisa occorre sacrificare i posti di lavoro ed aumentare il “rapporto di sacrificio”. Si chiama proprio così, sacrifice ratio, l’indice che è dato dal numero di punti annuali di eccesso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) In campagna elettorale hannoto (pochi) di politiche occupazionali promettendo quello che non potranno mai garantire, cioè l’aumento dell’. Nessuno, però, tra quei pochi, si è preoccupato di dire agli italiani che la Bce, più o meno un mesetto fa, per voce dell’economista tedesca e membro del board della banca centrale, Isabel Schnabel, ventriloquo di Christine Lagarde, a Jackson Hole, quel resort per miliardari nel Wyoming dove una volta l’anno si riuniscono i banchieri centrali, ha dichiarato che per far scendere l’inflazione in tempi non lunghi e in maniera decisadied aumentare il “rapporto di sacrificio”. Si chiama proprio così, sacrifice ratio, l’indice che è dato dal numero di punti annuali di eccesso di ...

