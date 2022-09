Elezioni, primi 100 giorni in salita: il nuovo governo dovrà subito trovare quasi 40 miliardi (Di sabato 24 settembre 2022) Il nuovo governo dovrà trovare entro il prossimo 31 dicembre almeno 40 miliardi di euro, 5 dei quali per estendere fino a fine anno gli effetti contro il caro-energia, introdotti con il decreto Aiuti ter, e altri 35 per consentire, attraverso la prossima legge di bilancio, che alcuni provvedimenti introdotti dal governo Draghi non decadano con l'avvio del nuovo anno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 24 settembre 2022) Ilentro il prossimo 31 dicembre almeno 40di euro, 5 dei quali per estendere fino a fine anno gli effetti contro il caro-energia, introdotti con il decreto Aiuti ter, e altri 35 per consentire, attraverso la prossima legge di bilancio, che alcuni provvedimenti introdotti dalDraghi non decadano con l'avvio delanno. L'articolo .

