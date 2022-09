Elezioni politiche: schede, la novità del bollino anfifrode Domani al voto (Di sabato 24 settembre 2022) Le schede gialle e quelle rosa sono caratterizzate anche da uno spazio bianco. Mai accaduto prima. In quello spazio i membri del seggio dovranno apporre il bollino antifrode, novità introdotta al fine di dare un ulteriore elemento di regolarità al voto. L'articolo Elezioni politiche: schede, la novità del bollino anfifrode <small class="subtitle">Domani al voto</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 24 settembre 2022) Legialle e quelle rosa sono caratterizzate anche da uno spazio bianco. Mai accaduto prima. In quello spazio i membri del seggio dovranno apporre ilantifrode,introdotta al fine di dare un ulteriore elemento di regolarità al. L'articolo, ladel al proviene da Noi Notizie..

