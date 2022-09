Elezioni politiche 2022: mascherina obbligatoria? Le regole da rispettare ai seggi (Di sabato 24 settembre 2022) Elezioni politiche 2022: mascherina obbligatoria? Diverse sono le norme di sicurezza anti Covid da dover tenere a mente e da rispettare all’interno dei seggi nella giornata di domenica 25 settembre 2022. Importante è recarsi elle urne ed essere consapevoli. Elezioni politiche 2022: mascherina obbligatoria? Domenica 25 settembre dalle ore 7 alle ore 23, gli italiani sono chiamate alle urne per eleggere i nuovi rappresentanti politici. Gli elettori devono essere a conoscenza di alcune normativa anti Covid da rispettare. Riguardo la mascherina, è obbligatoria indossarla per i componenti del seggio, mentre ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 24 settembre 2022)? Diverse sono le norme di sicurezza anti Covid da dover tenere a mente e daall’interno deinella giornata di domenica 25 settembre. Importante è recarsi elle urne ed essere consapevoli.? Domenica 25 settembre dalle ore 7 alle ore 23, gli italiani sono chiamate alle urne per eleggere i nuovi rappresentanti politici. Gli elettori devono essere a conoscenza di alcune normativa anti Covid da. Riguardo la, èindossarla per i componenti delo, mentre ...

