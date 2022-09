Elezioni politiche 2022: la diretta. Seggi aperti dalle 7:00 alle 23:00 (Di sabato 24 settembre 2022) Tutto pronto per questa tornata elettorale che consegnerà agli italiani un nuovo Governo e un Parlamento ridotto, dopo l’approvazione del ddl sul taglio dei parlamentari. Gli ultimi sondaggi prima del blackout mostravano il testa a testa tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico, con la coalizione di centrodestra nettamente favorita nei collegi uninominali. I Seggi apriranno, in tutta Italia, a partire dalle 7:00 e saranno aperti fino alle 23:00. Come sempre, ci sarà un aggiornamento sull’affluenza, previsto per le ore 12:00. Il Ministero degli Interni mette a disposizione la possibilità di cercare i candidati della propria circoscrizione scrivendo semplicemente il Comune in cui si è iscritti per votare. In totale, saranno circa 6.000 candidati tra Camera dei Deputati e Senato ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 24 settembre 2022) Tutto pronto per questa tornata elettorale che consegnerà agli italiani un nuovo Governo e un Parlamento ridotto, dopo l’approvazione del ddl sul taglio dei parlamentari. Gli ultimi sondaggi prima del blackout mostravano il testa a testa tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico, con la coalizione di centrodestra nettamente favorita nei collegi uninominali. Iapriranno, in tutta Italia, a partire7:00 e sarannofino23:00. Come sempre, ci sarà un aggiornamento sull’affluenza, previsto per le ore 12:00. Il Ministero degli Interni mette a disposizione la possibilità di cercare i candidati della propria circoscrizione scrivendo semplicemente il Comune in cui si è iscritti per votare. In totale, saranno circa 6.000 candidati tra Camera dei Deputati e Senato ...

