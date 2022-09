Elezioni politiche 2022: la diretta. Affluenza in calo del 7,24% (Di sabato 24 settembre 2022) Elezioni politiche 2022: la diretta. Seggi aperti dalle 7:00 alle 23:00 21.12: Dato rilevante su Roma: aumenta l’Affluenza nel I e nel II Municipio:Municipio I 58,63 (+0,38%), Municipio II 60,26 (+3,14%). Proprio nel II Municipio, Carlo Calenda ottenne il 36% alle Elezioni Comunali del 2021. 20.49: Di seguito, le mappe che mostrano la partecipazione Provincia per Provincia e la variazione rispetto alle Elezioni politiche di 4 anni fa. 19.42: Quasi definitivo il dato sull’Affluenza delle 19:00. Dati riportati al Viminale da 7.730 Comuni su 7.904 e Affluenza che ormai si smuove di pochi centesimi ad aggiornamento (51,14%). 19.26: In mancanza di poco meno di 1.000 Comuni all’appello (hanno ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 24 settembre 2022): la. Seggi aperti dalle 7:00 alle 23:00 21.12: Dato rilevante su Roma: aumenta l’nel I e nel II Municipio:Municipio I 58,63 (+0,38%), Municipio II 60,26 (+3,14%). Proprio nel II Municipio, Carlo Calenda ottenne il 36% alleComunali del 2021. 20.49: Di seguito, le mappe che mostrano la partecipazione Provincia per Provincia e la variazione rispetto alledi 4 anni fa. 19.42: Quasi definitivo il dato sull’delle 19:00. Dati riportati al Viminale da 7.730 Comuni su 7.904 eche ormai si smuove di pochi centesimi ad aggiornamento (51,14%). 19.26: In mancanza di poco meno di 1.000 Comuni all’appello (hanno ...

meb : ??Domenica 25 settembre si vota per le elezioni politiche. ??Ecco come fare se vuoi votare il Terzo Polo… - you_trend : Con 473 seggi su 919 l'affluenza parziale è al 17,19%, contro il 16,85% delle elezioni politiche del 2018, alla ste… - LaStampa : Emanuele Trevi: “Meloni può redimersi quanto vuole, avrà sempre un camerata da accontentare” - Michele20600106 : RT @Lucyaglam: Mi dissocio dalle critiche verso la #Campania. Con un nubifragio del genere, chi si mette a rischio per le elezioni politic… - DanielaCossu6 : RT @FedeliGiovanna: Allora carissime bimbe come sta andando??? Siamo riuscite xchè Mediaset ci dica qualcosa o....???? Almeno con i Tweet s… -