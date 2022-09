Elezioni politiche 2022 | il centrodestra vince le elezioni | FDI primo partito

(Di sabato 24 settembre 2022): la diretta. Seggi aperti dalle 7:00 alle 23:00 7.30: Nella notte sono arrivate le prime dichiarazioni dei leader politici. La prima a parlare è stata la vincitrice di queste: Giorgia Meloni. La leader di Fdi ha festeggiato con un post su Facebook. “Oggi abbiamo scritto la storia. Questa vittoria è dedicata a tutti i militanti, i dirigenti, i simpatizzanti e ad ogni singola persona che – in questi anni – ha contribuito alla realizzazione del nostro sogno, offrendo anima e cuore in modo spontaneo e disinteressato. A coloro che, nonostante le difficoltà e i momenti più complessi, sono rimasti al loro posto, con convinzione e generosità. Ma, soprattutto, è dedicata a chi crede e ha sempre creduto in noi. Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo ...

davidallegranti : Il risultato più pittoresco di queste elezioni politiche potrebbe essere il M5s che dimezza i voti rispetto al 2018… - you_trend : Con 473 seggi su 919 l'affluenza parziale è al 17,19%, contro il 16,85% delle elezioni politiche del 2018, alla ste… - SkyTG24 : #ElezioniPolitiche2022 Luigi Di Maio è stato sconfitto nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Elezioni, vince Giorgia Meloni ma crolla la Lega. Democratici al tappeto, rimonta dei Cinquestelle - vaniacavi : RT @LuigiColline: @VittorioBanti @markorusso69 Lega elezioni politiche (area Italia esclusa Valle d'Aosta) Camera Deputati 2018 -> 17,35%… -

"Sarà un governo a guida Fdi". Con queste parole Giorgia Meloni dal palco del suo quartier generale ha annunciato la vittoria del centrodestra alle2022. Lo spoglio è ancora in corso ma il risultato è già chiaro. Al Senato il centrodestra è oltre il 43% e il centrosinistra al 27%. FdI è il primo partito con più del 26% dei ..."Giorgia Meloni Leads Voting in Italy, in Breakthrough for Europe's Hard Right". E' questo il titolo dell'articolo del New York Times che commenta la vittoria di Giorgia Meloni alle2022. Il quotidiano newyorchese sottolinea come la vittoria del partito di Fdi - Fratelli d'Italia "sia una svolta per l'estrema destra dell'Europa" intera. "Italy election: Voters ... Elezioni politiche. I primi indizi Netta affermazione del centrodestra, con Fratelli d'Italia che riesce a superare Forza Italia, ma il Movimento 5 Stelle si conferma il primo partito giungendo alle spalle della coalizione vincente e s ...