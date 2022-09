**Elezioni: nuove Camere al via il 13 ottobre, la settimana dopo possibili consultazioni** (Di sabato 24 settembre 2022) Roma, 24 set. (Adnkronos) - Chiuse le urne domani sera alle 23, inizierà il conto alla rovescia per l'avvio della diciannovesima legislatura repubblicana, fissato per giovedì 13 ottobre con la prima riunione di Camera e Senato, anche se la settimana precedente sarà dedicata alla registrazione dei parlamentari eletti. La seduta inaugurale a Montecitorio sarà presieduta dal più anziano per elezione tra i vicepresidenti della legislatura precedente. Qualora nessuno di essi sia presente, si risale ai vicepresidenti delle legislature anteriori. In loro mancanza, a presiedere sarà il deputato più anziano per età. Con lo stesso criterio verranno scelti quattro segretari d'Aula e si ricorrerà ai deputati più giovani nel caso non siano presenti in Assemblea ex di precedenti legislature. dopo questi primi adempimenti, la seduta verrà sospesa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Roma, 24 set. (Adnkronos) - Chiuse le urne domani sera alle 23, inizierà il conto alla rovescia per l'avvio della diciannovesima legislatura repubblicana, fissato per giovedì 13con la prima riunione di Camera e Senato, anche se laprecedente sarà dedicata alla registrazione dei parlamentari eletti. La seduta inaugurale a Montecitorio sarà presieduta dal più anziano per elezione tra i vicepresidenti della legislatura precedente. Qualora nessuno di essi sia presente, si risale ai vicepresidenti delle legislature anteriori. In loro mancanza, a presiedere sarà il deputato più anziano per età. Con lo stesso criterio verranno scelti quattro segretari d'Aula e si ricorrerà ai deputati più giovani nel caso non siano presenti in Assemblea ex di precedenti legislature.questi primi adempimenti, la seduta verrà sospesa ...

