Elezioni, nei programmi di Fratelli d'Italia e Lega la solita 'bla bla economy' (Di sabato 24 settembre 2022) Più spesa pubblica – ma anche "meno Stato" che deve erogare e controllare tale spesa – e, contemporaneamente, meno entrate (è il risultato della lusinga sirenica di meno tasse); Flat-Tax per il lavoro autonomo perché tanto le tasse le pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati oppure perché si fa debito in barba agli accordi sottoscritti a livello europeo dall'Italia. No al reddito di cittadinanza ma, contemporaneamente, ristori al lavoro autonomo e alle imprese (cioè regali in cambio del nulla) ovvero un autogol per l'economia, perché i secondi si sono trasformati in depositi bancari, cioè in speculazione finanziaria anziché in lavoro e reddito per i produttori; ridiscussione dei trattati Ue a partire da fiscal compact ed euro; divieto di utilizzo di termini stranieri negli atti ufficiali e normativi (come ad esempio Next Generation-Ue e Flat-Tax?). È un estratto pregnante del ... Leggi su ilfattoquotidiano

