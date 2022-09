Elezioni, Letta a La7: “In piazza del Popolo eravamo tantissimi, più degli altri”. Ma le foto dall’alto mostrano un’altra realtà (Di sabato 24 settembre 2022) “Io in disimpegno? Ma quale disimpegno, sono carico come una mina“. Ha risposto così, con una battuta, Enrico Letta, ospite degli studi di Mentana a L’Ultima Parola. Il segretario del Pd è stato intervistato poco dopo il comizio di chiusura della campagna elettorale in piazza del Popolo a Roma, la stessa location del comizio di chiusura del centrodestra. “eravamo tantissimi, più degli altri” ha detto il leader del Pd. Ma le immagini dell’evento mostrano una piazza piena a metà, proprio come quella di Meloni del giorno prima L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) “Io in disimpegno? Ma quale disimpegno, sono carico come una mina“. Ha risposto così, con una battuta, Enrico, ospitestudi di Mentana a L’Ultima Parola. Il segretario del Pd è stato intervistato poco dopo il comizio di chiusura della campagna elettorale indela Roma, la stessa location del comizio di chiusura del centrodestra. “, più” ha detto il leader del Pd. Ma le immagini dell’eventounapiena a metà, proprio come quella di Meloni del giorno prima L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

