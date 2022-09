Elezioni, il giorno delle urne: 10 milioni di indecisi. Violato il silenzio (Di sabato 24 settembre 2022) Dal voto di protesta alla protesta contro il voto il passo è breve. E così domenica 25 settembre, salvo un ravvedimento dell?ultimo minuto, una fiumana di elettori rischia di... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 24 settembre 2022) Dal voto di protesta alla protesta contro il voto il passo è breve. E così domenica 25 settembre, salvo un ravvedimento dell?ultimo minuto, una fiumana di elettori rischia di...

raffaellapaita : Dialogare di lavoro con quelli del reddito di cittadinanza? Di ambiente con quelli dei No a tutto? Ecco il piano d… - raffaellapaita : Giù le maschere. Il ministro/superman Orlando svela il piano che ormai era purtroppo già chiaro a tutti: dal giorno… - myrtamerlino : Imprenditori costretti a chiudere,a licenziare, a rinunciare anche all'idea del futuro. La preoccupazione diventa r… - naladrof53 : RT @ToxMagato: io vi dico che in qualsiasi altro paese dove in una trasmissione seria prima delle elezioni il conduttore si comporta come… - rvaudan3 : RT @ToxMagato: io vi dico che in qualsiasi altro paese dove in una trasmissione seria prima delle elezioni il conduttore si comporta come… -