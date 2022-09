Elezioni, il 2022 sarà ricordato per il tramonto della cultura politica democristiana (Di sabato 24 settembre 2022) Votare, votare, votare. Vincendo delusioni, indifferenza e ogni tentazione di passività. È questo il messaggio della Chiesa di Bergoglio alla vigilia delle Elezioni politiche del 2022. Un comunicato del consiglio permanente della Cei, guidato dal cardinale Zuppi, esorta sulla prima pagina del giornale dei vescovi Avvenire ad andare a votare: “Contro l’astensione per il bene comune in un’Italia solidale”. Sono Elezioni cruciali non soltanto per la crisi economica e sociale e l’incombere del conflitto tra Russia e Occidente, ma perché l’Europa occidentale è risorta dalla seconda guerra mondiale sulla base del fermo ripudio del nazi-fascismo e di ogni parafascismo (franchismo, petainismo), mentre in Italia potrebbe arrivare al governo una presidente del Consiglio che si proclama atlantica però mantiene un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Votare, votare, votare. Vincendo delusioni, indifferenza e ogni tentazione di passività. È questo il messaggioChiesa di Bergoglio alla vigilia dellepolitiche del. Un comunicato del consiglio permanenteCei, guidato dal cardinale Zuppi, esorta sulla prima pagina del giornale dei vescovi Avvenire ad andare a votare: “Contro l’astensione per il bene comune in un’Italia solidale”. Sonocruciali non soltanto per la crisi economica e sociale e l’incombere del conflitto tra Russia e Occidente, ma perché l’Europa occidentale è risorta dalla seconda guerra mondiale sulla base del fermo ripudio del nazi-fascismo e di ogni parafascismo (franchismo, petainismo), mentre in Italia potrebbe arrivare al governo una presidente del Consiglio che si proclama atlantica però mantiene un ...

