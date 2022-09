Elezioni, domenica al voto 51 milioni di italiani: i partiti alla prova del nove (Di sabato 24 settembre 2022) Sono quasi 51 milioni gli italiani che il 25 settembre avranno diritto a recarsi alle urne, dei quali 4,7 milioni hanno votato all’estero. Il 51% sono donne, mentre 2,6 milioni di maggiorenni votera’ per la prima volta al Senato. Un appuntamento, quello di domenica, al quale Fratelli d’Italia arriva con i favori del pronostico dopo aver raccolto il 6,4% alle Elezioni europee del 2019 e oltre il 4% alle politiche del 2018. Nella coalizione di centrodestra, invece, risultati in controtendenza per la Lega e per Forza Italia, chiamati ora alla ‘prova del fuoco’ delle prime Elezioni in autunno della storia repubblicana. Se il partito di Matteo Salvini è volato alle europee con il 34,2%, raddoppiando sostanzialmente i consensi del 2018 ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 settembre 2022) Sono quasi 51gliche il 25 settembre avranno diritto a recarsi alle urne, dei quali 4,7hanno votato all’estero. Il 51% sono donne, mentre 2,6di maggiorenni votera’ per la prima volta al Senato. Un appuntamento, quello di, al quale Fratelli d’Italia arriva con i favori del pronostico dopo aver raccolto il 6,4% alleeuropee del 2019 e oltre il 4% alle politiche del 2018. Nella coalizione di centrodestra, invece, risultati in controtendenza per la Lega e per Forza Italia, chiamati oradel fuoco’ delle primein autunno della storia repubblicana. Se il partito di Matteo Salvini è volato alle europee con il 34,2%, raddoppiando sostanzialmente i consensi del 2018 ...

Mov5Stelle : ?????COME VOTARE IL MOVIMENTO 5 STELLE ALLE ELEZIONI ????? ?I seggi sono aperti domenica 25 settembre dalle 7:00 all… - elenabonetti : Grazie Roma, grazie Italia! #ItaliaSulSerio Con le elezioni di domenica arriva un'occasione straordinaria per il n… - meb : ??Domenica 25 settembre si vota per le elezioni politiche. ??Ecco come fare se vuoi votare il Terzo Polo… - biancogionero : RT @matteosalvinimi: ?? PER VOTARE BASTA UNA X SUL SIMBOLO DELLA LEGA ?? ALCUNE ISTRUZIONI QUANDO SI VOTA? Si vota solo domenica 25 settembr… - JumpForrest : RT @matteosalvinimi: ?? PER VOTARE BASTA UNA X SUL SIMBOLO DELLA LEGA ?? ALCUNE ISTRUZIONI QUANDO SI VOTA? Si vota solo domenica 25 settembr… -