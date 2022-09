Elezioni cruciali come nel ’48. I rischi per Meloni nell’analisi di Passarelli (Di sabato 24 settembre 2022) Berlusconi e Salvini da un lato; M5s e Terzo Polo dall’altro. I cosiddetti “gregari” dei due partiti maggiori, Fratelli d’Italia e PD, rappresentano al momento sia una scommessa che una variabile tutt’altro che si semplice codificazione. Lo dimostrano, tra le altre cose, le uscite di Berlusconi e Salvini sulla Russia o le mire di Conte e Calenda sulla golden share di Letta nel campo opposto. Formiche.net ha posto il tema a Gianluca Passarelli, professore ordinario in Scienza Politica presso l’Università La Sapienza e autore, tra l’altro, di “La Lega di Salvini. Estrema destra di governo” (2018); “The Presidentialization of Political Parties” (2015). Interessante, in proiezione elettorale, è il tema “gregari”: Lega e Fi giù nei sondaggi, quindi un potenziale problema per Fdi; M5s e TP su, quindi una risorsa per Pd o un concorrente in più. Iniziamo dal centrodestra. Chi ... Leggi su formiche (Di sabato 24 settembre 2022) Berlusconi e Salvini da un lato; M5s e Terzo Polo dall’altro. I cosiddetti “gregari” dei due partiti maggiori, Fratelli d’Italia e PD, rappresentano al momento sia una scommessa che una variabile tutt’altro che si semplice codificazione. Lo dimostrano, tra le altre cose, le uscite di Berlusconi e Salvini sulla Russia o le mire di Conte e Calenda sulla golden share di Letta nel campo opposto. Formiche.net ha posto il tema a Gianluca, professore ordinario in Scienza Politica presso l’Università La Sapienza e autore, tra l’altro, di “La Lega di Salvini. Estrema destra di governo” (2018); “The Presidentialization of Political Parties” (2015). Interessante, in proiezione elettorale, è il tema “gregari”: Lega e Fi giù nei sondaggi, quindi un potenziale problema per Fdi; M5s e TP su, quindi una risorsa per Pd o un concorrente in più. Iniziamo dal centrodestra. Chi ...

virgiliopaolo : RT @LombardiaUncem: Domenica siamo chiamati alle urne. Andare a votare in questo delicato momento storico per il Paese e per le nostre terr… - maximone816 : RT @LombardiaUncem: Domenica siamo chiamati alle urne. Andare a votare in questo delicato momento storico per il Paese e per le nostre terr… - MariaLu91149151 : RT @LombardiaUncem: Domenica siamo chiamati alle urne. Andare a votare in questo delicato momento storico per il Paese e per le nostre terr… - MarcG_69 : RT @LombardiaUncem: Domenica siamo chiamati alle urne. Andare a votare in questo delicato momento storico per il Paese e per le nostre terr… - MontagnaUncem : RT @LombardiaUncem: Domenica siamo chiamati alle urne. Andare a votare in questo delicato momento storico per il Paese e per le nostre terr… -