Elezioni, come si vota: tutte le regole (Di sabato 24 settembre 2022) Domenica prossima 25 settembre si volgeranno le Elezioni politiche generali anticipate in Italia. La scadenza naturale dei 5 anni di legislatura parlamentare era il 2023, ma la caduta del Governo Draghi ha persuaso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a sciogliere le Camere. Sta per terminare, dunque, una campagna elettorale senza precedenti: la prima mai svolta nell’Italia repubblicana in piena estate, ovvero d’agosto. In vista delle prossime Elezioni politiche del 25 settembre, la direzione centrale del Ministero dell’Interno ha attivato online la funzione Cerca il tuo collegio e i tuoi candidati. Foto Ansa/Alessandro Di MarcoElezioni, online la mappa dei collegi Uno strumento utile per l’esercizio del diritto di voto per oltre 50 milioni di cittadini aventi diritto al voto su 60 milioni di italiani. Si tratta di una ... Leggi su velvetmag (Di sabato 24 settembre 2022) Domenica prossima 25 settembre si volgeranno lepolitiche generali anticipate in Italia. La scadenza naturale dei 5 anni di legislatura parlamentare era il 2023, ma la caduta del Governo Draghi ha persuaso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a sciogliere le Camere. Sta per terminare, dunque, una campagna elettorale senza precedenti: la prima mai svolta nell’Italia repubblicana in piena estate, ovvero d’agosto. In vista delle prossimepolitiche del 25 settembre, la direzione centrale del Ministero dell’Interno ha attivato online la funzione Cerca il tuo collegio e i tuoi candidati. Foto Ansa/Alessandro Di Marco, online la mappa dei collegi Uno strumento utile per l’esercizio del diritto di voto per oltre 50 milioni di cittadini aventi diritto al voto su 60 milioni di italiani. Si tratta di una ...

