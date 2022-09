Elezioni, boom di permessi: disagi per il trasporto a Napoli (Di sabato 24 settembre 2022) L’elevato numero di permessi chiesti dai dipendenti delle aziende del trasporto pubblico per le Elezioni, preannunciano giorni di disagi a Napoli e in provincia. Si annunciano giorni di disagi nel settore del trasporto pubblico, a Napoli e in provincia, a causa dell’elevato numero di permessi chiesti dai dipendenti delle aziende impegnati come scrutatori, presidenti di Leggi su 2anews (Di sabato 24 settembre 2022) L’elevato numero dichiesti dai dipendenti delle aziende delpubblico per le, preannunciano giorni die in provincia. Si annunciano giorni dinel settore delpubblico, ae in provincia, a causa dell’elevato numero dichiesti dai dipendenti delle aziende impegnati come scrutatori, presidenti di

