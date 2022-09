Elezioni, Berlusconi show a Milano tra imitazioni e battute: “Salvini e Meloni? Leali”. Dubbi tra i militanti: “Speriamo di tenerli sotto controllo” (Di sabato 24 settembre 2022) Le bandiere italiane che sventolano, l’inno ufficiale cantato dal leader e i cartelli “Silvio Santo Subito”. Ieri, venerdì, 22 settembre, al Teatro di Manzoni di Milano è andata in scena la chiusura della campagna elettorale di Forza Italia con Silvio Berlusconi che è tornato a parlare in pubblico nella sua città. L’atmosfera è da 1994 se non fosse che i rapporti di forza all’interno del centrodestra si sono ribaltati. Forza Italia da tempo non è più il primo partito della coalizione. “Speriamo di fare un buon risultato, almeno potremo tenere sotto controllo i nostri alleati – racconta un militante arrivato in bus dalla provincia di Brescia – uno (Salvini) è un po’ pazzo e dell’altra (Meloni) non mi fido molto”. Le poltrone in velluto rosso del Manzoni iniziano a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Le bandiere italiane che sventolano, l’inno ufficiale cantato dal leader e i cartelli “Silvio Santo Subito”. Ieri, venerdì, 22 settembre, al Teatro di Manzoni diè andata in scena la chiusura della campagna elettorale di Forza Italia con Silvioche è tornato a parlare in pubblico nella sua città. L’atmosfera è da 1994 se non fosse che i rapporti di forza all’interno del centrodestra si sono ribaltati. Forza Italia da tempo non è più il primo partito della coalizione. “di fare un buon risultato, almeno potremo tenerei nostri alleati – racconta un militante arrivato in bus dalla provincia di Brescia – uno () è un po’ pazzo e dell’altra () non mi fido molto”. Le poltrone in velluto rosso del Manzoni iniziano a ...

